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Отношения между КНДР и США в свете иранского кризиса

#Последние события на Корейском полуострове l 2019-07-11

На пути к воссоединению

© YONHAP News

8 июля Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что Иран повысил степень обогащения урана сверх уровня, предусмотренного сделкой по ядерной программе Тегерана, заключённой в 2015 году. На фоне набирающего силу конфликта между двумя странами возрастает внимание к отношениям между Вашингтоном и Пхеньяном, также ведущим переговоры о денуклеаризации. Однако президент США напрямую общается с северокорейским лидером, а огие санкции ООН против КНДР получили широкую международную поддержку.   В то же время у США нет эффективных рычагов сдерживания ядерной деятельности Тегерана, которая может стать единственным препятствием в реализации экономических и политических целей США на Ближнем Востоке. Ситуацию комментирует господин Син Бом Чхоль, директор Центра проблем безопасности и воссоединения Института политических исследований имени Чон Чжу Ёна.

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