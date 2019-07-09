Общественное питание в КНДР

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В северокорейском обществе культура общественного питания имеет не столь глубокие корни как на Юге. До первой половины 90-х годов на Севере фактически не существовало традиции общественного питания. О негативном отношении жителей Севера к идее «питания на стороне» говорит крылатая фраза «Женщина, которой нравится питаться не у себя дома, плохая хозяйка». В ресторан северокорейцы ходили только по особым случаям – по праздникам, а также чтобы отметить день рождения кого-то из членов семьи. С середины 90-х годов, когда в стране разразился экономический кризис, люди стали готовить пищу и продавать её на рынках. Однако в последние годы в северокорейском обществе сложилась традиция «питания вне дома», и появились популярные рестораны. Мы поговорим об этом с госпожой Кан Ми Чжин, бывшей гражданкой КНДР, ныне работающей в онлайн-издании Daily NK в Сеуле.