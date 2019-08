«Выход» режиссёра Ли Сан Гына побил рекорд по числу просмотров в кинотеатрах РК

© CJ Entertainment

Совсем недавно вышла очередная новинка южнокорейского кинематографа под названием «Выход» (엑시트/Exit, 2019).

За три дня после выхода фильма на экраны кинотеатров РК его успели посмотреть более миллиона зрителей, - сообщают в Корейском комитете развития кинематографии. По данному показателю «Выход» режиссёра Ли Сан Гына превзошёл многие успешные южнокорейские фильмы, набравшие более 10 млн просмотров – «Экстремальная работа» (극한직업/Extreme Job, 2019), «Вместе с богами: преступление и наказание» (신과함께-죄와 벌/Along With the Gods: The Two Worlds, 2017), «Воры» (도둑들 / The Thieves, 2012) и многие другие. Актёры, исполнившие в фильме главные роли, через свои аккаунты в социальных сетях поблагодарили зрителей за активный интерес.

Напомним, фильм «Выход» вышел на экраны южнокорейских кинотеатров 31 июля. Главные роли исполнили актёр Чо Чжон Сок (Ён Нам) и Им Юн А (Ый Чжу), участница группы Girls Generation. По сюжету фильма, город, в котором живут Ён Нам и Ый Чжу, заполонил едкий газ, и двое героев должны выбраться из непростой ситуации.