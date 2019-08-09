Продюсер (5) 좋겠다

Фраза недели

좋겠다

[Чо-кхэт-та]

Повезло





Грамматика

좋겠다. Происходит от прилагательного 좋다 «хорошо». Сюда добавляется суффикс будущего времени –겠-. 좋다, 좋겠다. Нужно обратить внимание на суффикс –겠-, он у нас имеет несколько значений, кроме грамматическое значение будущего времени.

Первое, «предложение, воля или намерение говорящего». К примеру 하겠다 «сделаю что-либо». Второе, «возможность или способность к чему-либо» К примеру, 갈 수 있겠다 «наверное, можно идти». Третье «догадаться о чем-либо»: 비가 오겠다 «скорее всего, дождь придёт».

Выражение 좋겠다 применяют, когда ты видишь, что кому-то удача улыбнулась и тебе тоже хочется такого везения.

Кроме того, это выражение можно использовать, когда хочешь выразить желание. В таком случае, перед 좋겠다 еще добавляем глагол с окончанием -으면, который имеет значение «если». К примеру, 내일이 일요일이었으면 좋겠다 «хорошо, если было бы завтра - воскресенье».









- 제는 운동도 잘 하고, 인기도 많고. 좋겠다.

- Он хороший спортсмен, все его людят. Повезло.





- 너무 덥다, 이럴 때 시원한 음료 마시면 좋겠다.

- Как жарко, в такую погоду надо выйпить холодного напитка.





- 여기서 살을 조금만 더 빼면 좋겠다.

- Было бы хорошо еще бы немного сбросить вес.



