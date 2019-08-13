Восходящая звезда K-Рор музыки – группа 'ITZY'





В первом квартале текущего года дебютировала одна из самых ожидаемых новичков 2019 года - гёрлз-группа 'ITZY', созданная под руководством известного музыкального агентства 'JYP Entertainment'. 'ITZY' является первой женской группой, созданной агентством 'JYP' со времени создания и дебюта гёрлз-группы 'Twice' в 2015 году. Поэтому многие с нетерпением ждали дебюта новой группы. И, можно сказать, что ожидания многих любителей K-POP музыки, оказались не напрасными. Дебютная работа исполнительниц получилась успешной, как и второй альбом, появившийся на свет совсем недавно. Следовательно, очередную рубрику «Звёзды K-POP» мы посвятили песням этого молодого, но, бесспорно, многообещающего коллектива.

В названии новой гёрлз-группы 'ITZY' заложен смысл, что участниц группы есть всё, что бы вы не пожелали. Кроме того название 'ITZY' произносится как корейское слово «있지», которое можно перевести на русский язык как «иметь». В составе группы 'ITZY' поют пять юных участниц: Е Чжи, Ри А, Рю Чжин, Чхэ Рён, Ю На. Они придерживаются образа ярких и дерзких девушек. А дебютный диск группы 'ITZY' вышел на свет в феврале этого года. Его главный трек «Далла далла» - харизматичная и заводная песня, украшала популярные музыкальные хит-парады Кореи на протяжении нескольких месяцев. И именно она прозвучала первой в нашей рубрике августа. А затем мы предложили послушать нашим уважаемым радиослушателям ещё один трек из дебютного альбома гёрлз-группы 'ITZY' – песню под названием 'WANT IT?'.

Стоит отметить, что песни группы 'ITZY' небанальны. Они не только заводные, но и цепляющие. Неудивительно, что они нашли большие отклики у юной аудитории слушателей. Благодаря отличному старту уже в июле текущего года группа 'ITZY' выпустила свою вторую по счёту пластинку, а точнее первый цифровой альбом. Он утвердил за группой статус восходящей K-POP звёзды. А звание главного трека диска получил одноимённый с названием альбома главный трек 'ICY'. Его написал специально для своих подопечных певец, автор песен и композитор Пак Чин Ён, известный откровенными и зажигательными песнями. На наших волнах прозвучала песня 'ICY' в исполнении гёрлз-группы 'ITZY'.

Надо сказать, что альбом исполнительниц появился как раз кстати, в самый разгар летнего сезона. Далее на наших волнах прозвучала экзотичная песня 'CHERRY' из нового цифрового альбома группы 'ITZY'. Ну, а в завершение нашей очередной рубрики «Звёзды K-POP» в программе прозвучал ещё один трек из последнего диска группы 'ITZY' - трек 'IT'z SUMMER', название которого само по себе отлично передаёт волнующую и темпераменту атмосферу песни о жаркой летней ночи.





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