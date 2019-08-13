Ответные действия РК относительно японских мер экономического возмездия

Правительство РК приняло решение исключить Японию из списка приоритетных торговых партнёров. В действующем законодательстве существует перечень стран, аналогичный японскому «белому списку». В понедельник южнокорейское правительство приняло решение о разделении данной категории стран на две группы: «Ка-1» и «Ка-2». Таким образом, нынешние приоритетные торговые партнёры Сеула входят в группу «Ка-1», Япония же будет отнесена ко второй группе, в которой условия торговли более требовательны. Однако Япония всё же будет пользоваться некоторыми преференциями по сравнению с другими странами из третьей категории «На», в отношении которых действуют обычные торговые условия, без каких либо льгот.





По сути, Сеул сделал то же самое, что и Токио. В Японии торговые партнёры разделяются на четыре категории: A, B, C, D. Приоритетные страны относятся к категории А. Это и есть тот самый «белый список». Они соответствуют установленным требованиями и в своём большинстве являются участниками Вассенаарских договорённостей, а также других крупных международных соглашений. Основу группы B составляют страны, участвующие в ранее упомянутых договорённостях, но не соответствующие необходимым требованиям для получения статуса приоритетного торгового партнёра. После недавних событий РК относится к категории B. Это было сделано для того, чтобы не нарушить рамки соглашения ВТО. Необходимо отметить, что 8 августа, правительство РК приостановило обсуждение проекта поправок в закон об исключении Токио из списка приоритетных торговых партнёров. Это было сделано в связи с разрешением Токио поставки партии фоторезистов - одного из главного высокотехнологичного сырья импортируемого из Японии. Сеул занял выжидательную позицию, однако это не привело к значительным изменениям сложившейся ситуации. В результате этого Сеул всё-таки принял решение об изменении торгового статуса Японии.





Всё внимание приковано к дальнейшему развитию отношений между двумя странами. Министр промышленности, торговли и энергетики Сон Юн Мо заявил, что РК готова к ведению конструктивного диалога. В свою очередь, президент РК Мун Чжэ Ин в ходе совещания старших советников заявил, что ответные действия Сеула относительно японских мер экономического возмездия не должны быть эмоциональными. В то же время южнокорейский лидер отметил необходимость улучшения отношений с ближайшим соседом. В связи с этим, внимание общественности привлекает содержание послания корейскому народу в связи с празднованием Дня освобождения РК от японского колониального ига.



