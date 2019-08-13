Рассказ «Горы» писателя Ли Хё Сока

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Утро в горах рассеянное подобно дремлющему животному, но с едва различимым дыханием. Изгиб гор напоминает коровью спину, в бесконечном колыхании тополиных листьев даже в безветренную погоду чувствуется дыхание гор. На первый взгляд ярко окрашенные белым снегом берёзы – украшение гор, человеку никогда не добиться такой белой кожи.





산속의 아침나절은 졸고 있는 짐승같이 막막은 하나

숨결은 은근하다.

휘엿한 산등은 누워있는 황소의 등어리요,

바람결도 없는데 쉽 새 없이 파르르 나부끼는

사시나무 잎새는 산의 숨소리다.





첫눈에 띄는 하얗게 분장한 자작나무는 산속의 일색,

아무리 단장한대야 사람의 살결이 그렇게 흴 수 있을까.





산속은 고요하나 웅성한 아름다운 세상이다.

과실같이 싱싱한 기운과 향기,

나무 향기 흙냄새, 하늘 향기.

마을에서는 찾아볼 수 없는 향기다.









Чун Силь ощущал, как его глаза окрасило в голубой цвет небо, а в кожу впитался запах гор. Ему даже показалось, что он сам – дерево, произрастающее из земли.









Звёзды то приближались, то отдалялись, будто норовили посыпаться с неба прямо на его лицо.

- Одна звезда – я один, две звезды – меня два, три звезды – меня три, - сам того не замечая, считал звёзды Чун Силь. Если веки тяжелели, язык заплетался и счёт сбивался, то Чун Силь начинал считать заново чуть громче.

- Одна звезда – я один, две звезды – меня два, три звезды – меня три…

Во время счёта Чун Силю казалось, что его тело само превращается в звезду.





하늘의 별이 와르르 얼굴 위에 쏟아질 듯 싶게

가까웠다 멀어졌다 한다.





“별 하나 나 하나, 별 둘 나 둘, 별 셋 나 셋~”





어느 곁엔지 별을 세고 있었다.

눈이 아물아물하고 입이 뒤바뀌어 수효가 틀려ㅁ지면

다시 목소리를 높여 처음부터 고쳐 세곤 하였다.





“별 하나 나 하나, 별 둘 나 둘, 별 셋 나 셋~”





세는 동안에 중실은 제 몸이 스스로 별이 됨을 느꼈다.









#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Историческая эпоха не отражена в рассказе явно, но тот факт, что Чун Силь стремится уйти от противоречий и людского мира в мир природы, отсылает нас к атмосфере того времени. Писатель Ли Хё Сок мечтал об ином мире, изолированном от обычного. И это был не мир цивилизации, а первозданный мир, мир желаний.









Ли Хё Сок (1907-1942) родился в уезде Пхёнчхан провинции Канвондо. В 1928 году он дебютировал с рассказом «Город и призрак». Наиболее известные произведения – «Когда цветёт гречиха», «Город и призрак».