Компания AIRTEC – разработчик уникальных технологий воздухоочистителей

© AIRTEC

Сегодня мы познакомимся с компанией AIRTEC (에어텍), которая привлекает внимание уникальными технологиями воздухоочистителей. У микрофона президент компании г-жа Пак Сон Ён.





Наша компания AIRTEC занимается разработкой и производством продукции, связанной с воздухом. Мы начали работу в 2013 году, и на тот момент все производители работали над большими воздухоочистителями. Мы же с самого начала нацелились на нишу переносных, малогабаритных устройств. Нам удалось создать новый рынок дизайнерских аппаратов, добавив к их виду различные цвета, темы и известных персонажей – Marvel, Larva и других.





Когда люди видят воздухоочистители AIRTEC, то их первая реакция - это удивление. Это связано с красивым и необычным дизайном, небольшими габаритами, которые делают из скучного оборудования приятный на вид предмет, подходящий к домашнему интерьеру. Эти характеристики заложены главой компании г-жой Пак Сон Ён, которая работала в сфере продаж.





Сегодня СМИ много пишут о проблеме микропыли. Практически, в каждом доме есть большие воздухоочистители. Однако, несмотря на их размеры, они не могут отвечать за качество воздуха во всех помещениях жилища. Поэтому мы занялись разработкой миниатюрных устройств, которые можно разместить в каждой комнате. Они позволяют расширить зону контроля за чистотой воздуха на всю площадь дома. При этом наши разработки являются более доступными по цене. На фоне увеличения доли домохозяйств, состоящих из одного человека, мы начали разработку ещё более небольших по размеру аппаратов.





Более десяти лет г-жа Пак Сон Ён работала в сфере продаж электроники японской компании Toshiba. В ситуации переполненности рынка крупных воздухоочистителей она увидела новые возможности в нише небольших устройств. В 2013 году она основала компанию AIRTEC.





© AIRTEC

Качество жизни людей постепенно растёт. Как мне кажется, потребители всё больше внимания уделяют интерьеру своего жилья. Поэтому растёт спрос на электронику, которая может вписаться в общий домашний интерьер. Мы решили привнести дизайнерскую составляющую в наш продукт. В случае с крупногабаритными устройствами сделать это непросто, но мы занимаемся небольшими девайсами, которые лучше подходят для этого. Поэтому и было решено объединить технологии и дизайн.





Г-жа Пак Сон Ён обратила внимание на нишу дизайнерской бытовой электроники. Она сделала ставку на дизайн, который даёт возможность отказаться от скучных квадратных форм и белого цвета. Компания разрабатывает дизайн самостоятельно, получив право на использование всемирно известных персонажей Disney, Marvel, Larva и других. Безусловно, успех не может быть обеспечен только за счёт красивого вида. Компания имеет внушительный технологический задел, в том числе, собственную технологию фильтров. Она запатентована под названием E-NANO. Также AIRTEC имеет патент на технологию переносного воздухоочистителя и предназначенного для автомобилей. Помимо этого были добавлены удобные функции колонок и оценки качества воздуха. Компания была отобрана для участия в проекте поддержки перспективных предприятий «Е-Power 300», которая поддерживается Корейским агентством содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA), Корпорацией малого и среднего бизнеса, Корейской ассоциацией внешней торговли. AIRTEC получила награду Сеульского агентства по развитию бизнеса. Сегодня она продолжает активную работу на внутреннем и внешних рынках.





Мы создали компанию в 2013 году. Тогда не было высокого интереса к небольшим воздухоочистителям. Интересно, что на нашу продукцию больше внимания обратили за рубежом. Были организованы поставки в Гонконг, Японию, Тайвань, в страны, где жильё обычно не очень большое. Большой интерес на внутреннем рынке появился после 2015-2016 годов, когда в стране остро встал вопрос микропыли. Сегодня бренд AIRTEC продолжает укреплять свои позиции. Небольшие, переносные воздухоочистители уже закрепились на рынке. Поэтому мы намерены работать в более широком формате, разрабатывая устройства среднего и крупного размера, а также промышленного назначения. Таким образом, AIRTEC стремится стать по-настоящему профильной компанией в сфере воздухоочистителей.





Сегодня рынок быстро меняется. Поэтому очень важно уметь быстро и точно читать настроения потребителей. Это отлично удаётся AIRTEC, которая сумела открыть новую нишу на рынке воздухоочистителей и не останавливается на достигнутом.