Визит главы МИД КНР в Пхеньян

Художник –дизайнер Сергей Пак из Узбекистана
2019-09-06
#Последние события на Корейском полуострове l 2019-09-05
Со 2 по 5 сентября глава МИД Китая Ван И посетил Пхеньян. В ходе своего трёхдневного пребывания в северокорейской столице Ван И обсудил ряд важных вопросов, включая возобновление переговоров по денуклеаризации между КНДР и США, а также процесс ядерного разоружения Севера. В ходе встречи с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо глава китайского МИД призвал открыть новую эру более крепких двусторонних связей и сотрудничества, предложив достойно отметить 70-летний юбилей дипотношений ради дальнейшего развития связей между двумя союзниками.
С подробностями - профессор Чон Дэ Чжин из Института проблем воссоединения Университета Ачжу.
2019-09-06
На тему дня: комментарий к главной новости
2019-09-06
Волшебный мир корейских сказок
2019-09-05