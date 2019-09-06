Визит главы МИД КНР в Пхеньян

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Со 2 по 5 сентября глава МИД Китая Ван И посетил Пхеньян. В ходе своего трёхдневного пребывания в северокорейской столице Ван И обсудил ряд важных вопросов, включая возобновление переговоров по денуклеаризации между КНДР и США, а также процесс ядерного разоружения Севера. В ходе встречи с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо глава китайского МИД призвал открыть новую эру более крепких двусторонних связей и сотрудничества, предложив достойно отметить 70-летний юбилей дипотношений ради дальнейшего развития связей между двумя союзниками.

С подробностями - профессор Чон Дэ Чжин из Института проблем воссоединения Университета Ачжу.