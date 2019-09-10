Рассказ «Треугольный дом» писателя Ха Гын Чхана

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Рассказ писателя Ха Гын Чхана «Треугольный дом» был опубликован в 1966 году в журнале «Сасанге». Он начинается со сцены, в которой главный герой произведения, писатель по профессии, рассматривает со своим сыном-второклассником альбом мировых фотошедевров.









- О! Вот это красиво! Пап, это же рождество? В Америке рождество?

Как и заметил Ён Иль, это была фотография на тему рождества в Америке. Рождество, но без привычных ярких декоративных украшений, праздников или церковных хоров. На фото была собачья будка. Огромная, треугольная будка. Рядом с будкой стояла крохотная праздничная ёлка, на крышу был водружён крест.





“야! 이거 멋있다.

아버지, 이거 크리스마스지요? 미국의 크리스마스지요?“

영일이의 말마따나 크리스마스를 소재로 한 미국의 작품이었다.

그러나 크리스마스라고 해서

흔히 볼 수 있는 화려한 실내장식이나 파티,

혹은 교회의 성가대 같은 그런 것이 아니었다.

개집이었다.

큼직한 삼각형의 집이었다.

곁에 조그만 크리스마스트리가 세워져 있고,

지붕에는 십자가가 꽂혀 있었다.









На следующий день вся семья отправилась в новый дом двоюродного брата по имени Чон Ду. Он находился в гористой местности района Миари на окраине Сеула, далеко от автобусной остановки.









- Смотри-ка, точь-в-точь как американская будка.

- Что?

- Как собачья будка из альбома. Похожа же сильно. Такая же заострённая…

- Не надо так говорить!

Но про себя я уже думал то же самое.

Вот он, треугольный дом. Конечно, если говорить совсем точно, то, как и собачья будка на фотографии, дом был пятиугольным. Интересно выглядела крыша. Она была выложена кусками брезента и чёрной промасленной бумаги, однако местами, возможно, из-за нехватки материала или протечек дождя, была залатана картонными коробками.





“꼭 미국 개집 같죠?”

“뭐?”

“책에 있는 미국 개집 말이에요. 꼭 그 개집같이 생겼잖아요. 삐죽하고...“

“그런 소리 하는거 아냐!”





그러나 이미 나도 그런 생각을 하고 있었다.

삼각형인 것이었다.

물론 이 집도 정확하게 말하면

사진에 있는 그 개집처럼 오각형이었다.

그리고 재미있는 것은 지붕이었다.

천막조각과 시꺼먼 油紙(유지)조각으로 이어 맞추다가

모자라서 그랬는지,

혹은 빗물이 새서 그랬는지,

군데군데 레이션박스 조각으로 땜질을 해 놓았다.









Ха Гын Чхан (1931-2007) родился в городе Ёнчхоне провинции Кёнсан-Пукто. Его дебют состоялся в 1957 году, когда в газете «Хангук ильбо» был опубликован рассказ «Два поколения страданий». В 1998 году писатель получил государственную медаль «За вклад в развитие культуры».