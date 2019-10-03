Глава 14. Ким Чхун Чху (5)

Как говорится в исторической летописи, после победы над Пэкче ситуация в Силла была непростой. Китайский командир Су Динфан отказался вернуться в Тан, так как хотел вести войну с Когурё и Силла. Мудрый Ю Син заметил намерения китайского генерала. Он пригласил к себе Су Динфана и его подчинённых. Он отравил всех ядом, и зарыл убитых в землю. Место захоронения погибших сейчас располагается в волости Хамчхан-ып города Санчжу провинции Кёнсан-Пукто.

Однако Силла всё ещё подвергалась опасности. После войны король Ким Чхун Чху отправил в разные районы страны своих подчинённых, чтобы догнать убегающих военных Пэкче, а часть армии осталась в крепости Хансансон. Узнав об этом, войны Когурё окружили эту крепость. Битва длилась более месяца, и армия Силла оказалась в невыгодном положении.

Король решил обсудить вопрос о выходе из кризиса, но никто не смог предложить подходящее решение. Во время бурного обсуждения Ю Син прибежал и рассказал: «Мы не можем выйти из кризиса человеческими силами. Только Высшая сила может помочь нам».

Он поднялся на гору, построил там алтарь и попросил Бога о помощи. Вдруг над алтарем возникло яркое свечение, и звезда взлетела в сторону Севера. Позже эту гору назвали Сонбусан, что переводится как «гора, откуда взлетела звезда». Когда Ю Син молился, военные в крепости плакали от отчаяния. Подкрепление не пришло, и противники атаковали отовсюду. Вдруг с южной стороны начал светиться какой-то священный луч, который разрушил всё оружие врага. Тогда враги сильно испугались и убежали.

Вот такая история, как Силла избавилась от опасности. Между тем, есть и другая история про название горы Сонбусан. Некий человек, который жил в Сеуле, пустился на хитрость, чтобы стать госслужащим. Он велел своему сыну ночью зажечь большой факел на вершине горы в южной части города. По его идее, увидев огонь, люди испугаются, и король будет искать человека, который может решить эту проблему. Когда его сын сжег факел, в действительности люди начали паниковать. Король повесил объявление о поиске человека, который может справиться с этой ситуацией.

Мужчина сообщил королю, что он может решить проблему, и за это просил должность. Когда он завершил подготовку, небесный шаман, который гадал по небу, доложил королю, что это не является угрозой для страны. Он пояснил: «Это является признаком, который означает горе отца, у которого умрёт сын».

Король сразу отменил миссию этого мужчины. Что случалось с его сыном? Он во время спуска с горы встретился с тигром, и история закончилась трагедией.