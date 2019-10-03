Актер Ю А Ин

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Военные РК, США и Японии договорились укреплять сотрудничество
2019-10-03
#Пять минут о кино l 2019-10-01
Некоторое время назад мы рассказывали вам о фильме «Горение»(버닝), который завоевал приз на Каннском кинофестивале и с большим успехом прошел, в том числе, и в России. Сегодня же мы предлагаем вам более подробно поговорить об актере, снявшемся в этом фильме в главной роли – Ю А Ине. О его карьере и фильмографии слушайте в нашем новом выпуске «Пять минут о кино».
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2019-10-03
2019-10-02
На тему дня: комментарий к главной новости
2019-10-02