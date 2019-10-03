В РК отрицательный рост потребительских цен

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В сентябре рост потребительских цен в Республике Корея оказался отрицательным в сравнении с тем же месяцем прошлого года впервые после того, как в 1965 году начался сбор соответствующих данных. Как сообщили 1 октября в Национальном статистическом управлении, потребительские цены упали на 0,4% в годовом исчислении. В действительности отрицательный рост потребительских цен продолжается уже второй месяц подряд. В августе этот показатель упал на 0,038% по сравнению с августом прошлого года, однако при округлении показателя до десятых долей было сообщено о нулевом росте.

По словам экспертов, падение потребительских цен произошло из-за снижения цен на сельскохозяйственную продукцию и стабилизации цен на нефть. Сельскохозяйственная продукция сначала резко подорожала из-за жаркой погоды, но уже в сентябре упала в цене на 8,2% по сравнению с прошлым годом. Международные цены на нефть также укрепились и упали в цене на 5,6%. Кроме того, сыграли свою роль и такие правительственные меры как введение бесплатного образования в школах старшей ступени, а также укрепление системы государственного страхования.

Общее падение цен в результате этих мер составило 1,2%. В правительстве считают, что если бы цены на сельскохозяйственную продукцию и нефть зафиксировали средний показатель роста за последние четыре года, то рост потребительских цен в сентябре составил бы 1%. Другими словами, правительство считает отрицательный рост временным явлением, а не признаком дефляции.

Тем не менее, эксперты считают, что продолжительное падение потребительских цен может привести к дефляции, которая вызовет снижение потребления и сокращение инвестиций в производственные мощности. Правительство всё же смотрит на ситуации позитивнее и предполагает, что уже с конца года рост потребительских цен превысит нулевую отметку.