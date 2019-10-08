Торговое соглашение между Республикой Корея и Mercosur

© Ministry of Trade, Industry and Energy

С 1 по 4 октября в Пусане проходил четвёртый раунд переговоров представителей Республики Корея и Mercosur по торговому соглашению. Южнокорейская сторона на этот раз сосредоточила внимание на обсуждении списка товаров и услуг, которые будут подпадать под соглашение, темы инвестиций и госзакупок. Само соглашение планируется подписать в первой половине следующего года. О том, с чем связано стремление Сеула к подписанию документа мы поговорим с доктором Квак Тон Чхолем из Института международной торговли при Корейской ассоциации внешней торговли.





Mercosur является крупнейшей экономической зоной Южной Америки, в которую входят Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай. Организация была создана в 1991 году с целью установления единой зоны свободной торговли и таможенной политики. Mercosur борется за лидерство в регионе с Тихоокеанским альянсом, в который входят Мексика, Чили и Перу. Однако, несмотря на огромный потенциал, организация из-за неконструктивной экономической политики не заключила ни одного торгового соглашения с другими странами мира. Поэтому работа южнокорейских компаний на местном рынке очень ограничена. Если Республика Корея и Mercosur заключат соглашение, то это станет серьёзным подспорьем для наших компаний в выходе на местный рынок.





Участники Mercosur стремятся к созданию подобия ЕС с единой финансовой системой, при котором между членами организации отменены пошлины и ведётся свободная торговля. С 2012 года к Mercosur присоединилась и Венесуэла. Однако из-за недавних антиправительственных протестов сейчас членство этой страны временно приостановлено. Между тем, ведётся работа по присоединению к организации Боливии. Чили, Колумбия, Эквадор, Перу, Гайана и Суринам в настоящее время имеют статус ассоциированных членов. Поэтому данный рынок имеет огромный потенциал.





Общее население стран Mercosur составляет 260 млн человек, ВВП превышает 2 трлн долларов. Они являются одними из основных поставщиков сельскохозяйственной продукции и сырья. Однако падение цен на сырьевые товары и политическая нестабильность сильно снижают темпы развития местной экономики. Правительства членов организации стремятся к большей открытости, внешним инвестициям и укреплению рыночного механизма. Ведутся активные переговоры по заключению торговых соглашений с ЕС, Канадой и Республикой Корея. Мы, в свою очередь, должны работать над расширением экспортных рынков, чтобы противостоять волне протекционизма в торговле. Следовательно, нужно использовать торговое соглашение с Mercosur в качестве базы выхода на южноамериканский рынок.





Mercosur - это огромный рынок, на который приходится более 70% ВВП Южной Америки. Каждая из стран членов организации имеет большой потенциал дальнейшего роста. Республика Корея, зависящая от экспорта, активно ищет новые рынки для своих товаров. В 2004 году она приступила к совместному с Mercosur исследованию возможности заключения торгового соглашения. Однако взаимный товарооборот постоянно снижается. Это происходит из-за пассивной позиции правительств стран Mercosur, стремящихся защитить свою промышленность, а также по причине снижения цен на сырьё и политической нестабильности. Между тем, Бразилия и Аргентина работают над реформированием экономической политики в сторону её открытости и активизации. В прошлом году Республика Корея и Mercosur приступили к переговорам по торговому соглашению.





По сути, торговое соглашение между Сеулом и Mercosur, и соглашение о свободной торговле (FTA) это одно и тоже. Руководство стран Mercosur предложили удалить значение «свободной торговли», учитывая общественное мнение, которое пока довольно остро влияет на излишнюю открытость рынка. При заключении торгового соглашения ожидаются значительные тарифные льготы относительно экспортируемых в Бразилию южнокорейских медикаментов, запчастей для телефонов, конденсаторов и трансформаторов. В случае с аргентинским рынком эффект будет получен по мобильным телефонам и грузовому транспорту. Также предполагается рост экспорта автомобилей, мобильных телефонов, телевизоров и других товаров в Уругвай и Парагвай.





Основной эффект от заключения торгового соглашения между РК и Mercosur состоит в обеспечении условий более свободной торговли сторон и расширении доступа к местному рынку для южнокорейских компаний. В настоящий момент значительная часть импортируемых товаров в пределах Mercosur облагается высоким налогом, превышающим 15%. Торговое соглашение между Республикой Корея и Mercosur станет первым для азиатской страны. Учитывая его плюсы, южнокорейская сторона должна выстроить тщательную стратегию ведения переговоров для обеспечения их успеха. В этом году Mercosur и ЕС достигли договорённости по соглашению о свободной торговле, переговоры по которому велись с 1999 года. Стороны шли к этому 20 лет. Поэтому в переговорах с Mercosur нужно быть готовым к долгосрочной работе. Следовательно, чтобы получить доступ к местному рынку южнокорейское правительство должно проявить терпение и гибкость.