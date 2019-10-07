Удачный старт нового сериала KBS





Начало показа сериала телеканала KBS2 «Романтическая комедия Чосон – Ноктучжон» (조선로코-녹두전) отметилось высоким телевизионным рейтингом. Как сообщает компания Nielsen Korea, 30 сентября рейтинг достиг отметки в 7%. Это почти в два раза выше по сравнению с недавно закончившимся сериалом «Спой мне свою песню» (너의 노래를 들려줘).

Сериал создан по мотивам одноименного веб-комикса компании Naver. По сюжету, главный герой Нок Ту (Чан Дон Юн) переодевается в женское платье, чтобы проникнуть в женскую деревню и выведать важный секрет. Необычный образ актёра в женском национальном костюме ханбок, манера разговора и поведения вызвали особое внимание у южнокорейского зрителя.

Отметим, 30 сентября телевизионный рейтинг новинки от телеканала KBS2 оказался выше передач и сериал других телеканалов, показанных по телевизору в аналогичный отрезок времени.