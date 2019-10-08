Рассказ «Звезда моей сестры» писателя О Ён Су

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От порывов холодного ветра мальчик содрогнулся от холода. Отец держал его за руку и уводил всё дальше от дома. Так мальчик, отец и его мать покинули родные края…









Когда родители возвращались домой, с них градом лил пот. После ужина уже по привычке Чхан Ги брал с собой соломенный коврик и поднимался на холм позади дома. Там он ложился на коврик и смотрел на усыпанное звёздами небо. Звёзды были точно такими же, как на небе в родных краях. В новом месте незнакомым было всё, даже солнце и месяц появлялись с другой стороны, но лишь звёзды были абсолютно такими же.

При виде звёзд мальчик скучал по родине, тосковал по сестре. Он не мог находиться вдали от родины и Суни. Чхан Ги выбирал на небе самую яркую звезду и представлял, что это звезда Суни. Каждый вечер он лежал на этом холме, смотрел на звезду своей сестры и скучал по родине.





아버지, 어머니가 함빡 땀에 젖어 돌아오고 저녁도 치르면,

소년은 버릇처럼 거적을 말아들고 집 뒤 언덕빼기로 올라간다.





거적을 깔고 반듯이 누우면 별이 한눈에 쏟아져 내린다.

고향에서 보던 꼭 같은 별.

모든 것이 낯설고 다른 고장, 해 뜨고 달 지는 방향마저 다른 고장에

오직 별만이 고향에서 보던 별과 꼭 같은 별이었다.





별을 바라보면 고향이 그립고, 누야가 보고 싶다.

고향과 누야를 뗄 수 없는 소년이었다.

소년은 유난히 광채를 내는 별 하나를 누야 별로 정해두고,

밤마다 이렇게 언덕빼기에 누워 누야 별을 바라보고 고향을 그린다.









#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Несмотря на свой юный возраст, Чхан Ги понимает, что со своей семьёй, которая осталась на Севере, скорее всего, он больше не увидится никогда. Мальчик примеряет на себя легенду об Ын Нё и Кым Доне, которые росли дружными с детства. Возможно он проведёт всю жизнь в тоске по сестре, как и Ын Нё, которая превратилась в сверчка и провела всю свою жизнь в поисках Кым Дона.









Каждый вечер мальчик считает звёзды. Глядя на звезду своей сестры, он скучает по родине. Там Чхан Ги оставил всё. Ему так хочется увидеть сестру, попасть в свою деревню. Пока он смотрит на звезду сестры и скучает по родине, в его глазах тонут звёзды.





소년은 밤마다 별을 헨다.

누야 별을 바라보고 고향을 그린다.

소년은 고향에 모든 것을 두고 왔다.

누야가 보고 싶다.

고향이 그립다.

누야 별을 바라보고 고향을 그리는

소년의 눈시울에 끝내는 별이 잠긴다.









Писатель О Ён Су (1909-1979) родился в уезде Ульчжу провинции Кёнсан-Намдо. Дебютировал в 1949 году с рассказом «Нами и продавец патоки», который был опубликован в журнале «Синчхончжи». Обладатель различных премий, имеет медаль за заслуги в области культуры.