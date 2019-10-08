Футбол в КНДР

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Футбол, не требующий больших затрат и специального оборудования, популярен в КНДР. К этому виду спорту особое отношение, в том числе благодаря тому, что национальная сборная по футболу успешно выступает на международной арене. Северокорейский футбол дебютировал на международной арене в 1958 году, когда КНДР была принята в члены FIFA. Настоящей сенсацией для мировой спортивной общественности стало выступление сборной КНДР по футболу на чемпионате мира 1966 года в Англии, когда футболисты Северной Кореи вышли в четвертьфинал, выиграв у итальянцев со счётом 1:0. На чемпионате мира 2010 года в Южной Африке северокорейской сборной удалось забить гол в ворота признанных фаворитов - бразильцев. Сегодня мы поговорим о том, каково отношение к футболу на Севере, со старшим научным сотрудником Корейского института спорта и спортивной медицины господином Сон Мун Чжоном.