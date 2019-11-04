В РК минимальный рост потребительских цен среди стран ОЭСР

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Рост потребительских цен в Республике Корея составил в сентябре минус 0,4%. Это самая низкая отметка среди сорока стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и планирующих к ней присоединиться. В связи с этим эксперты обеспокоены возможной дефляцией, внимательно наблюдая за ситуацией.

Напомним, что два года назад рост потребительских цен составил 2%. Это ниже среднего показателя для стран-членов ОЭСР, который составлял в то время 2,4%, но выше среднего показателя в странах Евросоюза и Японии. В сентябре прошлого года инфляция составила 2,1%, сравнявшись с показателем Евросоюза.

С ноября 2018 года в крупнейших странах мира началось замедление темпов сокращения инфляции, однако в Республике Корея, наоборот, снижение инфляции ускорилось. В марте этого года рост потребительских цен составил 0,4%, а в сентябре минус 0,4%.

Резкое замедление роста потребительских цен эксперты Корейского института развития связывают со снижением цен на продукцию сельского хозяйства на фоне сокращения инвестиций в частном секторе и уровня потребления. Кроме того, на росте цен негативно сказалось сокращение потребительского спроса. Большинство экспертов считают, что отрицательный рост потребительских цен – временное явление, которое не может перерасти в дефляцию. Эксперты института также отметили, что денежная политика Республики Корея не в состоянии справиться с изменением цен, поэтому она должна быть пересмотрена.