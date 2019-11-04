Сервис аренды автомобилей TADA сочли незаконным

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Прокуратура Республики Корея сочла незаконным сервис аренды пассажирского автотранспорта TADA. Компания-оператор обвиняется в организации пассажирских перевозок без соответствующей лицензии. Согласно действующему законодательству, за платные перевозки на коммерческом транспорте или содействие этому грозит до двух лет лишения свободы или крупный штраф. Все пассажирские транспортные компании должны иметь лицензию, выданную министерством сухопутных территорий и транспорта или региональной администрацией.

Сервис TADA представляет собой приложение, через которое пользователи могут вызвать микроавтобус с водителем, который доставит их в нужное место. В феврале этого года представители Союза индивидуальных таксистов Сеула подали в прокуратуру иск, заявив, что сервис TADA – это фактически компания по вызову такси, которая работает незаконно. Представители компании TADA, в свою очередь, сослались на исключение, установленное законом. В соответствии с ним, при пользовании автомобилем, в котором 11 и более мест, может предоставляться водитель. В прокуратуре иск таксистов сочли справедливым, подтвердив, что фактически сервис TADA предоставляет собой услугу пассажирских перевозок, так как никто из клиентов не считает, что берёт в аренду автомобиль.

Разбирательства по делу TADA длятся уже около года, но до этого времени никто не мог вынести чёткое решение по данному вопросу. Полиция сочла компанию невиновной и запросила мнение министерства сухопутных территорий и транспорта. В министерстве, в свою очередь, были проведены консультации, но однозначного ответа так и не поступило.

Тем временем, эксперты говорят о необходимости решения вопроса путём общественного диалога. Кроме того, важно настроить юридическую систему так, чтобы инновационные бизнес-модели могли функционировать беспрепятственно.