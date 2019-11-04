Давай дерзай! (4) 궁금한 게 있어.

Фраза недели

궁금한 게 있어.

[Кунгум хан ге иссо]

Хочу тебя спросить.





Грамматика

궁금한 – прилагательное, которое переводится как «интересоваться, состояние, когда хочется узнать о чем-либо». 게 – сокращенная форма от 것이. 것 - зависимое существительное, а 이 – окончание именительного падежа. Далее идет глагол 있다 «есть, быть, существовать» в разговорном стиле речи 있어. Все вместе получается 궁금한 게 있어 «есть то, о чем хочу узнать» или как в нашем варианте «хочу спросить».





- 얘기 잘 들었어, 근데 궁금한 게 있어.

- Понятно, но у меня есть вопрос.





- 오늘 수업 내용 다 이해했어? 궁금한 게 있어.

- Тебе все понятно было на лекции? У меня есть вопрос.





- 궁금한 게 있어. 이따가 잠깐 시간 있어?

- Хочу спросить. У тебя найдется потом время?



