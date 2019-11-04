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Давай дерзай! (4) 궁금한 게 있어.

#Говорим как герои сериалов l 2019-11-03

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

궁금한 게 있어.

[Кунгум хан ге иссо] 

Хочу тебя спросить.


Грамматика

궁금한 – прилагательное, которое переводится как «интересоваться, состояние, когда хочется узнать о чем-либо». 게 – сокращенная форма от 것이. 것 - зависимое существительное, а 이 – окончание именительного падежа.  Далее идет глагол 있다 «есть, быть, существовать» в разговорном стиле речи 있어. Все вместе получается 궁금한 게 있어 «есть то, о чем хочу узнать» или как в нашем варианте «хочу спросить». 


얘기  들었어근데 궁금한  있어.

- Понятно, но у меня есть вопрос. 


오늘 수업 내용  이해했어궁금한  있어.

- Тебе все понятно было на лекции? У меня есть вопрос. 


궁금한  있어이따가 잠깐 시간 있어?

- Хочу спросить. У тебя найдется потом время? 


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