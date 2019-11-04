Давай дерзай! (4) 궁금한 게 있어.

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Фраза недели
궁금한 게 있어.
[Кунгум хан ге иссо]
Хочу тебя спросить.
Грамматика
궁금한 – прилагательное, которое переводится как «интересоваться, состояние, когда хочется узнать о чем-либо». 게 – сокращенная форма от 것이. 것 - зависимое существительное, а 이 – окончание именительного падежа. Далее идет глагол 있다 «есть, быть, существовать» в разговорном стиле речи 있어. Все вместе получается 궁금한 게 있어 «есть то, о чем хочу узнать» или как в нашем варианте «хочу спросить».
- 얘기 잘 들었어, 근데 궁금한 게 있어.
- Понятно, но у меня есть вопрос.
- 오늘 수업 내용 다 이해했어? 궁금한 게 있어.
- Тебе все понятно было на лекции? У меня есть вопрос.
- 궁금한 게 있어. 이따가 잠깐 시간 있어?
- Хочу спросить. У тебя найдется потом время?
На тему дня: комментарий к главной новости
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