Big Bang в сборе, смогут ли они вызвать еще одну сенсацию?

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26 октября лидер группы Big Bang G-dragon заявил о демобилизации. 10 ноября из армии вернулись остальные участники группы Big Bang – Тхэян и Дэсон. Стоит отметить, что возвращение участников Big Bang является сенсацией не только для фанатов, но и для музыкальной индустрии. Многих интересует, сможет ли группа восстановить репутацию YG Entertainment. Между тем сообщается, что свадьба Ким Гон Мо и пианистки Чан Чжи Ён состоится в мае следующего года. Межу тем, нас покинула юная певица Ку Хара. В воскресенье 24 ноября девушка была обнаружена мёртвой в своём доме. О подробностях мы расскажем в очередном выпуске еженедельной рубрики «Новости шоу-бизнеса».