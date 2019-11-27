США усилили наблюдение за КНДР после учений береговой артиллерии

Разведывательные операции с участием самолётов-разведчиков ВВС США на Корейском полуострове явились ответной реакцией американской стороны на недавнюю провокацию со стороны КНДР, а также представляют собой инструмент оказания давления. Напомним, что 23 ноября КНДР провела артиллерийские учения на острове Чханлиндо в Жёлтом море недалеко от северной разграничительной линии. Военные подтвердили, что председатель Госсовета СК Ким Чон Ын лично посетил военную часть на острове Чханлиндо и отдал приказ проведении стрельб. Южнокорейские военные зафиксировали это. Позже 25 ноября в северокорейских СМИ появились сообщения о поездке Ким Чон Ына на вышеуказанный остров. В министерстве обороны РК артиллерийские учения расценили как нарушение договорённостей в военной сфере от 19 сентября 2018 года и выразили категорический протест северокорейской стороне. В официальном извещении минобороны, направленном через западную военную линию связи, было изложено требование о соблюдении военного соглашения от 19 сентября и немедленном прекращении любой военной активности в приграничных районах.





В адрес военных РК высказывалась критика за то, что они не смогли вовремя уловить определённую тенденцию в военных действиях КНДР. Артиллерийские учения прошли 23 ноября – в день девятой годовщины обстрела острова Ёнпхёндо в Жёлтом море. 23 ноября 2010 года северокорейские войска внезапно открыли огонь по острову. Южнокорейская морская пехота немедленно открыла ответный огонь из самоходных гаубиц К-9. В результате перестрелки со стороны РК погибли двое морских пехотинцев и ещё 16 были тяжело ранены. КНДР о жертвах со своей стороны не сообщала. КНДР сосредоточила береговую артиллерию близ северной разграничительной линии в Жёлтом море. По оценкам, её объём составляет порядка 1000 орудий. Среди них много 130-мм орудий с дальностью стрельбы 27 км и 76-мм пушек с дальностью до 12 км, а также ракет класса земля-корабль. В обычное время они скрыты в укреплённых пещерах и только при стрельбе выводятся на поверхность. Такая береговая артиллерия представляет собой обычное вооружение, и её мощь в военное время не очень велика. Однако тот факт, что пять южнокорейских островов постоянно находятся под прицелом, не может не вызывать опасений, и обстрел острова Ёнпхёндо показал, что они не безосновательны.





Недавно Ким Чон Ын лично присутствовал на соревнованиях военных лётчиков и наблюдал за учениями по высадке воздушного десанта. Только в ноябре таких мероприятий было уже три. Такое поведение можно рассматривать в качестве угрозы в адрес РК, а также оказания косвенного давления на США в преддверии конца года и истечения срока, в течение которого КНДР надеется довести диалог с США до желаемого результата. В связи с этим активизация американской военной разведки на Корейском полуострове вызывает повышенный интерес аналитиков. Передовые разведывательные самолёты ВВС США наблюдают за передвижениями наземных и надводных военных сил и собирают данные об объектах нанесения удара. Это не может не вызывать нервозность со стороны КНДР.



