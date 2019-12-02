Популярные композиции пианиста Чон Чжэ Хёна





В рамках рубрики «Классика и джаз» ноября мы представили вниманию наших уважаемых радиослушателей композиции популярного южнокорейского пианиста Чон Чжэ Хёна. Дебютировал исполнитель в мире музыки Кореи в 1995 году в качестве лидера инструментальной проект-группы 'Basis', а после его распада в 1999 году Чон Чжэ Хён начал свою сольную деятельность. Позвольте отметить, что музыкант является не только замечательным пианистом, но и талантливым композитором, автором текстов песен, музыкальны продюсером и даже исполнителем песен. В качестве пианиста в основном Чон Чжэ Хёна исполняет музыку жанра нью-эйдж, отличающуюся расслабляющим и лёгким звучанием. Его первый официальный альбом в качестве пианиста был выпущен в 2010 году. А звание главного трека получила инструментальная композиция «Любимым людям» пианиста Чон Чжэ Хёна, которая пришлась многим меломанам по душе. Она и открыла очередную рубрику «Классика и джаз».

В текущем году пианист представил свету второй регулярный альбом. Диск получил название 'Avec Piano' или «С фортепиано». В альбоме раскрыта тема «природа и я», а в её композициях повествуется новая история, более драматичная и интровертная. В своих треках Чон Чжэ Хён представил удивительный контраст самых разных чувств и переживаний, где нашлось место и меланхолии, и полетам фантазии. Так что, можно смело сказать, что вторая регулярная пластинка пианиста получилась многогранной и разноплановой. Одной из самых ярких треков в диске стала главная композиция ‘LA MER’ или «Море», в которой господствуют образы морских глубин. В её записи приняла участие популярная скрипачка Пэк Чжу Ён, игра которой придала композиции особую яркость и драматичность композиции. На наших волнах прозвучала инструментальная композиция ‘LA MER’ или «Море» пианиста Чон Чжэ Хёна.

А в завершении нашей рубрики прозвучал ещё один трек из второго альбома исполнителя. Он называется «Там с утра», а в его записи принял участие замечательный исполнитель на кларнете Лим Сан У. Эта композиция, как рассказал сам исполнитель, является своеобразным утешением для самого себя. Ведь, наверно, многим знакомо чувство, когда с возрастом становится всё труднее выражать себя, как есть, в этом мире. Для всех вас, дорогие друзья, в эфире прозвучала очаровательная композиция «Там с утра» в исполнении пианиста Чон Чжэ Хёна.





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