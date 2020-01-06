Группа SF9 выпускает первый полноформатный альбом

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Бойз-группа SF9 завершила работу над альбомом «FIRST COLLECTION». Его релиз запланирован на вторник, 7 января. Об этом сообщили в продюсерской компании FNC Entertainment. Это первый полноформатный альбом группы в период после их дебюта в 2016 году. Заглавный трек получил название «GOOD GUY» (굿 가이). Это песня об уверенном молодом человеке и его чувствах к любимой женщине.

Музыкальный коллектив SF9 состоит из девяти участников: Ён Бин (영빈), Ин Сон (인성), Чэ Юн (재윤), Та Вон (다원), Ро Ун (로운), Чу Хо (주호), Ю Тхэ Ян (유태양), Хви Ён (휘영), Чхан Хи (찬희).