Общественно-политические организации в КНДР

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В общественной жизни Северной Кореи как социалистической страны свобода как таковая отсутствует. Все граждане в возрасте от семи до 65-ти лет должны состоять в общественно-политических объединениях, которые фактически являются подразделениями правящей Трудовой партии Кореи, выполняя её инструкции и установки. Школьники до 13-ти лет состоят в Детском союзе, молодёжь от 14-ти до 30-ти лет - в Союзе молодёжи. Работающее население является членами соответствующего профсоюза. Сегодня мы выясним, почему на Севере столь большое значение придаётся участию граждан в тех или иных организациях, вместе с профессором Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.