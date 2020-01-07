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Андрей Михайлов из Новосибирска, часть 2

#Вы в эфире l 2020-01-12

Воскресный журнал

Андрей Михайлов из Новосибирска, часть 2

Краткое содержание выпуска

#Новое знакомство с KBS

#Знакомство с Кореей через кулинарию

#Интересное увлечение

#Только вперёд

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