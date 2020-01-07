Андрей Михайлов из Новосибирска, часть 2

На тему дня: комментарий к главной новости
Президент РК обозначил ключевые направления государственной политики на 2020 год
2020-01-07
#Вы в эфире l 2020-01-12
Краткое содержание выпуска
#Новое знакомство с KBS
#Знакомство с Кореей через кулинарию
#Интересное увлечение
#Только вперёд
На тему дня: комментарий к главной новости
2020-01-07
2020-01-10
2020-01-11
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