Компания Mcloudoc на рынке управления документацией

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Сегодня мы познакомимся с компанией Mcloudoc, которая работает на рынке управления документацией. У микрофона президент компании г-н Ю Сан Ёль.





В 2002 году мы основали компанию Net-ID, которая занимается разработкой предложений на рынке систем централизации документации или управления документацией на базе «облачных» технологий. Название Mcloudoc указывает на предоставление услуг по работе с документами через серверные базы данных в любое время и в любом месте. В университете моей специальностью было программное обеспечение. В магистратуре я занимался изучением таких дисциплин как безопасность и распределённые операционные системы. Около девяти лет мне довелось поработать в исследовательском центре программного обеспечения Hyundai Electronincs и в корейском отделении Microsoft. После этого в 2002 году я открыл своё дело. Изначально ставилась цель по разработке и поставке на рынок программного обеспечения для корпоративных нужд не только внутри страны, но и за рубежом.





Сегодня компания Mcloudoc является одной из крупнейших на рынке работы с документацией на серверной базе. Но вначале не всё было так гладко. Ю Сан Ёль на первом этапе занялся разработкой «умных» карт со встроенной системой безопасности. Вопреки ожиданиям, за полгода работы объём продаж составил лишь 2 тыс. долларов. После этого, имея опыт работы с серверным аппаратным обеспечением, Ю Сан Ёль решил заняться безопасностью работы с документацией, предвидя рост спроса. И интуиция его не подвела.





© NETID

Понятие централизации документации е появилось именно в Корее. Введено оно было в 2010 году в металлургической компании POSCO. Всем сотрудникам компании было запрещено сохранять информацию на персональных компьютерах. Делать это разрешалось только в центральной базе. Таким образом, компания обезопасила себя от возможных утечек данных, а также обеспечила более эффективную работу с документами. После этого многие компании стали предлагать подобные системы управления документами. Мы поняли, что такой подход может заменить старую систему безопасности, сделав ставку на данное направление. Клиенты были довольны. Мы - единственные в стране предоставляем функции поисковика на основе собственных технологий.





В любой компании практически вся информация хранится в персональных компьютерах сотрудников. Поэтому она уязвима для хакерских атак и утечки. Чтобы предотвратить это, компания POSCO в 2002 году ввела новую систему работы с документацией. Её переняли крупнейшие корпорации, создав предпосылки для возникновения соответствующего рынка. Ю Сан Ёль понимал перспективы этого направления. Его компания на базе собственных технологий создала предложение по работе с документами по модели POSCO. При этом сама система была разработана таким образом, чтобы максимально упростить работу сотрудников компаний-клиентов.





Мы ввели систему идеального противодействия разновидности зловредных программ Ransomware, которые блокируют доступ к данным. Недавно мы применили технологии анализа больших данных в системе централизации документации. Компания Mcloudoc предоставляет четырёхступенчатую систему безопасности от Ransomware. Даже в случае блокировки вирусными программами все данные автоматически копируются, и доступ к ним сохраняется. С 2014 по 2019 год эту систему ежегодно берут на вооружение более 50-ти корпоративных клиентов. В 2020 году Mcloudoc намерена представить технологию централизации документации с применением искусственного интеллекта. Компания находится в авангарде данного рынка, задавая стандарты работы для профильных предприятий.





Ransomware - это программы, которые внедряются злоумышленниками в компьютеры, блокируя все данные и требуя что-либо в обмен на их открытие. Но использование системы централизации документации помогает избежать этой проблемы, поскольку все данные переносятся с компьютера на сервер. Одновременно предотвращается возможность заражения документа, находящегося в работе. Таким образом, Mcloudoc создаёт условия безопасности ещё до того, как об этом попросят клиенты. Приоритетом компании являются мнение клиентов и их интересы, и она планирует выйти на мировой рынок. Такой подход и усилия обеспечили компании Mcloudoc лидерство на профильном рынке и большие перспективы на будущее.