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Уход исполнителей K-POP из-под опеки продюсерских агентств

# Новости шоу-бизнеса l 2020-01-15

Сеул сегодня

ⓒ YONHAP News

Сегодня можно говорить о наступлении эпохи, когда многие звёзды южнокорейской эстрады заявляют о выходе из-под опеки  агентств и начале самостоятельной работы. Артисты заключают контракты с компаниями-новичками или начинают работать самостоятельно. С развитием YouTube вполне возможно рассказать о себе и продемонстрировать свои достижения с помощью этой платформы. Кроме возможности самостоятельно планировать свою творческую деятельность, артисты гарантированы от возможной причастности   к скандалам, которые не редкость в крупных агентствах. Более подробно мы расскажем об этом в очередной рубрике «Новости шоу-бизнеса».

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