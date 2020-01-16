Уход исполнителей K-POP из-под опеки продюсерских агентств

В РК стартовала акция скидок Korea Grand Sale 2020
2020-01-16 14:08:03
# Новости шоу-бизнеса l 2020-01-15
Сегодня можно говорить о наступлении эпохи, когда многие звёзды южнокорейской эстрады заявляют о выходе из-под опеки агентств и начале самостоятельной работы. Артисты заключают контракты с компаниями-новичками или начинают работать самостоятельно. С развитием YouTube вполне возможно рассказать о себе и продемонстрировать свои достижения с помощью этой платформы. Кроме возможности самостоятельно планировать свою творческую деятельность, артисты гарантированы от возможной причастности к скандалам, которые не редкость в крупных агентствах. Более подробно мы расскажем об этом в очередной рубрике «Новости шоу-бизнеса».
2020-01-16 14:08:03
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2020-01-15
2020-01-16 14:12:24
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