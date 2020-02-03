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Киллер (히트맨)

#Пять минут о кино l 2020-02-04

Сеул сегодня


Что будет, если бывший специальный агент тайной службы станет обычным аниматором и начнет рисовать мультфильмы? Это потрясающе смешная комедия расскажет, как бывший киллер ненароком раскрыл все секреты государства через свои рисунки, и сразу стал мишенью как со стороны правительства, так и со  стороны террористов.

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