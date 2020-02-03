Киллер (히트맨)





Что будет, если бывший специальный агент тайной службы станет обычным аниматором и начнет рисовать мультфильмы? Это потрясающе смешная комедия расскажет, как бывший киллер ненароком раскрыл все секреты государства через свои рисунки, и сразу стал мишенью как со стороны правительства, так и со стороны террористов.