Ошеломляющий успех фильма Пон Чжун Хо «Паразиты» 

Фильм южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо «Паразиты» завоевал четыре награды киноакадемии США «Оскар» в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший зарубежный фильм». Ранее фильм был удостоен 55-ти наград, в том числе таких престижных как «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля 2019 года и премия Гильдии актёров за лучший актёрский состав. «Паразиты» представляет собой комедийно-драматический фильм с элементами триллера. Он раскрывает общественный конфликт, проявляющийся в социальном расслоении, разнице между богатыми и бедными на примере двух корейских семей. Тема сюжета является универсальной и близка любому жителю нашей планеты. Возможно, это и является главным секретом успеха «Паразитов». Получение четырёх наград киноакадемии США «Оскар» имеет особое значение для корейского кинематографа.





Первый корейский фильм под названием «Справедливая месть» был снят в 1919 году. Однако лишь в 1962 году фильм южнокорейского производства «Гость и моя мать» был впервые удостоен международной кинопремии. И вот спустя 57 лет «Паразиты» выиграли столь престижную награду, навсегда войдя в историю Американской академии кинематографических искусств. Отметим, что «Оскар» впервые был присвоен фильму не на английском языке, таким образом был значительно расширен «горизонт» жюри кинопремии и мирового кинематографа в целом. «Паразиты» - первый фильм в истории мирового кинематографа, который смог одновременно получить «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и премию «Оскар». Впервые в Азии режиссёр Пон Чжун Хо вместе со сценаристом Хан Чжин Вон получили «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий». Сам южнокорейский режиссёр стал вторым после тайваньского режиссера Энг Ли, получившим «Оскар» за лучшую режиссуру.





Вручение «Оскара» фильму «Паразиты» открыло новую эпоху в мировом кинематографе и значительно расширило взгляды на мировой кинематограф. Возможно, в ближайшем будущем режиссёры из других стран представят такие же успешные фильмы, успех которых сравнится с тем, чего добились «Паразиты».