Влияние COVID-19 на межкорейские отношения

Ведущий научный сотрудник Отделения мобильных телефонов компании Самсунг электроникс Александр Лимонов из России. Часть 1.
2020-02-14
#Последние события на Корейском полуострове l 2020-02-13
Северная Корея запретила въезд в страну китайским гражданам в связи с распространением вируса COVID-19. Запрещено посещение страны любым иностранным туристам. Вирус негативно отражается на планах Сеула наладить сотрудничество с Пхеньяном. Ситуацию комментирует профессор Ли Чжон Хун с отделения политологии и международной политики Университета Мёнчжи.
2020-02-14
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2020-02-14
Последние события на Корейском полуострове
2020-02-13
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