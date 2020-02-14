Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Слушать

Влияние COVID-19 на межкорейские отношения

#Последние события на Корейском полуострове l 2020-02-13

На пути к воссоединению

© YONHAP News

Северная Корея запретила въезд в страну китайским гражданам в связи с распространением вируса  COVID-19. Запрещено посещение страны любым иностранным туристам. Вирус негативно отражается на планах Сеула наладить сотрудничество с Пхеньяном. Ситуацию комментирует профессор Ли Чжон Хун с отделения политологии и международной политики Университета Мёнчжи.

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >