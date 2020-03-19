Национальное собрание РК одобрило дополнительный бюджет

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17 марта на внеочередной сессии Национального собрания РК был принят проект дополнительного бюджета в размере 11,7 трлн вон или 9 млрд 600 млн долларов. Проект бюджета был утверждён всего через 12 дней после его представления в парламенте, что свидетельствует об острой необходимости принятия мер относительно экономического удара, нанесённого вирусом COVID-19. Средства дополнительного бюджета будут направлены на помощь гражданам и предприятиям, наиболее пострадавшим от эпидемии. Так, более чем на 800 млн долларов решено увеличить финансовую помощь городу Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто, находящимся в эпицентре заражения. В общей сложности объём дополнительного бюджета этим регионам составит 1 млрд 860 млн долларов, включая помощь местным предприятиям. Более 1,6 млрд долларов будут выделены в помощь индивидуальным предпринимателям и представителям слоёв населения с низким доходом по всей стране. Увеличен бюджет и на борьбу с эпидемией. Так, статья расходов на больничные изоляционные палаты выросла до 52 млн долларов – со 120 до 150 штук. До 14 млрд долларов увеличены расходы на командирование медицинского персонала для борьбы с инфекцией. Чтобы решить проблему дефицита санитарных масок, выделены расходы для масочных производств, которые позволят предприятиям работать в выходные дни и обеспечивать нужное количество масок. Уязвимым слоям населения в рамках дополнительного бюджета маски будут предоставляться бесплатно. Другие статьи расходов бюджета рассчитаны на стабилизацию жизни граждан и проблему ухода за детьми, поддержку бюджетных авиакомпаний, пострадавших из-за эпидемии.

Три четверти средств дополнительного бюджета будут потрачены уже в ближайшие два месяца – настолько остро стоит необходимость оказания финансовой помощи. Уже сейчас некоторые представители общественности выдвигают мнение о необходимости второго дополнительного бюджета, если средств окажется недостаточно.