Творчество певца Чо Док Пэ





В третьей рубрике марта «Ретро: Музыка прошлых лет» мы познакомились с творчеством знаменитого корейского певца Чо Док Пэ (조덕배). В этот раз в отличие от прошлых рубрик были представлены песни певца Чо Док Пэ, но в исполнении других популярных исполнителей.

Одна из первых песен, принёсших успех Чо Док Пэ, называется «Во сне» (꿈에). С первых секунд мелодия и слова песни завораживают душу: «Во сне… я увидел тебя во сне. Я даже не знаю твоего имени, но не могу забыть тебя. Мне приснилась девушка, с которой я даже не знаком и раньше не встречался». Рассказ о незнакомке, увиденной во сне, в исполнении Чо Док Пэ с его неповторимым голосом звучит просто чарующе. В качестве первой музыкальной композиции, которая открыла рубрику, прозвучала эта песня в исполнении певца Чон Опа.

Многие песни Чо Док Пэ, полюбившиеся южнокорейцам, были написаны в 80-х – 90-х. Но даже по прошествии многих лет они пользуются большой популярностью у нынешнего поколения. Немалая в этом роль принадлежит современным певцам, таким как Сон Си Гён (성시경), Солла (솔라) из MAMAMOO, Чо Сон Мо (조성모) и IU. Так, популярная певица IU выпустила ремейк к песне «Вспоминая прошлые дни» (나의 옛날 이야기), получив хорошие отзывы со стороны поклонников творчества Чо Док Пэ. Певица постаралась передать все эмоции юной девушки, испытывающей чувства безответной любви. Это вторая песня, прозвучавшая в нашем эфире.

В заключении рубрики мы прослушали другую песню Чо Док Пэ в исполнении популярного певца Чо Сон Мо. Композиция называется «Когда ты в моём сердце» (그대 내 맘에 들어오면은). Чо Сон Мо в 2005 году сделал к этой песне ремейк в стиле джаз, благодаря чему она приобрела «второе дыхание». В последствие Сон Си Гён, Сон Ха Е, Хва Са из MAMAMOO и многие другие артисты также представили собственные версии этой песни. Особенно запоминаются первые строки песни. Они звучат так: «Как только я подхожу к тебе, ты удаляешься от меня. Как только я взгляну на тебя, ты отводишь свой взгляд. Я не уверен, догадываешься ли ты о моих чувствах или нет, а время всё идёт».





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