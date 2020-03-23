Певец Син Сын Хун выпустил новую песню





Певец Син Сын Хун (신승훈), известный в Корее как «мастер баллад» 16 марта выпустил сингл «Это тоже пройдёт» (이 또한 지나가리라). Выпуск пластинки был приурочен к тридцатилетию его дебюта на корейской эстраде. Это песня в стиле модерн-рока, слова и музыка написаны лично Син Сын Хуном. В своей работе артист обращается ко всем тем, кто сейчас оказался в трудной жизненной ситуации, говоря о том, что любые невзгоды обязательно пройдут. Напомним, Син Сын Хун дебютировал в 1990 году с альбомом «Твоя улыбка» (미소 속에 비친 그대).