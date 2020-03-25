Удаление функции комментирования новостей шоу-бизнеса

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Руководство портала Naver приняло решение удалить функцию комментирования новостей шоу-бизнеса, а также отключить сервис связанный с поисковыми запросами. Данное решение связано с ростом опасений по поводу нарушения прав знаменитостей в интернете. В дополнение к комментариям также будет отключен сервис поисковых запросов, так как эта функция на прямую связана с комментариями. Таким образом предприняты меры по защите личных прав знаменитостей. Между тем, второй сезон многосерийного фильма «Королевство» вызвал новую волну 'K-zombie'. Новые сюжеты, рассказывающие о чосонских зомби получили лучшие оценки кинокритиков и сравниваются с такими мировыми шедеврами как «Ходячие мертвецы» и «Игра престолов». О подробностях мы расскажем вам в очередной рубрике «Новости шоу-бизнеса».