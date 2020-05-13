Королевство (킹덤)





Сериал, который стал хитом Нетфликса сразу после его премьеры. Задумка сериала настолько необычна, что привлекла внимание зрителей со всего мира: в государстве Чосон появилась странная болезнь, которая превращает людей в зомби. Говорят, что заболел сам король… И только наследный принц может спасти погружающийся в хаос Чосон.