Королевство (킹덤)

Произведения режиссёра Пон Чжун Хо скоро на экранах телевизоров
2020-05-13
#Пять минут о кино l 2020-05-12
Сериал, который стал хитом Нетфликса сразу после его премьеры. Задумка сериала настолько необычна, что привлекла внимание зрителей со всего мира: в государстве Чосон появилась странная болезнь, которая превращает людей в зомби. Говорят, что заболел сам король… И только наследный принц может спасти погружающийся в хаос Чосон.
2020-05-13
2020-05-13
2020-05-13 11:13:21
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