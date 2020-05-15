Moody's Investors Service сохранило кредитный рейтинг РК на уровне Аа2

ⓒYONHAP News

Одно из ведущих международных рейтинговых агентств Moody's Investors Service сохранило за РК суверенный кредитный рейтинг Aa2 со стабильным прогнозом. Данный прогноз означает, что южнокорейская экономика, по мнению специалистов, имеет достаточный потенциал, чтобы справиться с последствиями COVID-19. В отчёте агентства говорится, что по сравнению с другими государствами с аналогичным рейтингом экономика РК понесла ограниченный ущерб от пандемии, при этом финансовое состояние и задолженность государства ухудшились не так сильно. Специалисты также отметили хорошее государственное управление и эффективный контроль макроэкономических, финансовых и валютных вопросов в условиях чрезвычайной ситуации. Вместе с тем, специалисты агентства отметили, что пандемия всё же окажет влияние на потребительскую сферу и инвестиции, поскольку южнокорейская экономика сильно ориентирована на экспорт. К негативным факторам влияния эксперты также относят старение населения и геополитические риски. Кроме того, южнокорейские предприятия, скорее всего, ожидает падение прибыльности и ухудшение кредитных условий из-за кризиса всей мировой экономики. Эксперты агентства прогнозируют резкое сокращение деятельности компаний в первом полугодии, при этом часть компаний столкнутся с несоответствием собственного и заёмного капитала из-за масштабных инвестиций.

Кредитный рейтинг Аа2 – это третий по высоте рейтинг агентства Moody's Investors Service. Такой же рейтинг присвоен Великобритании, Франции и ОАЭ. Рейтинг РК сохраняется на этом уровне начиная с декабря 2015 года. В последний раз кредитный рейтинг РК серьёзно падал в конце 1997 года в результате Азиатского финансового кризиса, однако с 2001 года снова начал расти, а в 2002 году был повышен до уровня А.