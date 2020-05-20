Листая журнал Koreana

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Ёчжу: «невидимая земля», доступная оку мудрости ч. 2





Когда в начале эпохи Чосон (1392—1910 гг.) столицу перенесли в Ханян (нынешний Сеул), Ёчжу обрёл новую жизнь как место проживания влиятельных персон. Это значительно повысило политический и культурный статус города. Доказательством этого служит тот факт, что каждая пятая королева династии Чосон была родом из Ёчжу, а также то, что здесь больше, чем в любой другой части страны, пагод и других строений, объявленных «сокровищем» или «национальным сокровищем».





Путь по воде был быстрым и удобным, но чреватым риском потерять не только груз, но и жизнь. Поэтому среди речников было принято молиться Будде о безопасности. Из всех древних образов Будды, высеченных в скалах, только два находятся на берегу реки. И оба смотрят на Ханган*. Один находится рядом со старой переправой Кымчхоннару в Чхунчжу, в центральной части страны, а другой — прямо над старой переправой Ипхонару в Ёчжу. Люди в лодках, проплывая мимо, наверное, возносили молитвы о благополучии и безопасности, устремив взгляды вверх — к высеченным на скале образам Будды.





Кирпичная пагода и корёский селадон

В отличие от большинства буддийских храмов Кореи, нашедших приют в горах, храм Силлыкса в Ёчжу тесно связан с рекой. Кирпичная пагода на вершине скалы, нависающей над рекой Ханган, — это старейшее сохранившееся там строение. Обычно монастырский храмовый комплекс формируется вокруг здания с алтарём, но когда-то центром служила пагода.





Кирпичная пагода в храме Силлык-са (№226 в Списке национальных сокровищ)

Река Ханган — самая полноводная в южной части Корейского полуострова. У неё узкое русло, поэтому летом, когда выпадает много осадков, она часто выходит из берегов. Кирпичная пагода в храме Силлыкса стоит на высокой скале, над особенно опасным участком реки, где бурная вода перевернула немало лодок. Поэтому здесь поставили высокую пагоду, чтобы предупреждать проплывающие лодки об опасности. Это пример «пибо», принципа фэншуя, когда восполняют недостающее, чтобы исправить недостатки места. Если горы и скалы — это мышцы, то реки — кровеносные сосуды. Таким образом, возведением пагоды на скале подавили негативную энергию земли и очистили её «кровь», сделав её чистой и спокойной. В наши дни пагода утратила своё предназначение. И даже скрылась из виду, заслонённая павильоном Канвольхон.





Храм Силлык-са ценился за свою особую атмосферу. На территории храма находится множество национальных сокровищ, в частности каменный фонарь, кирпичная пагода и главное здание храма Кыннакпо-чжон, или Зал Райских Сокровищ.

Кирпичные пагоды редки для Кореи, поскольку здесь в отличие от Китая не было культуры производства кирпича. Однако Силла, которая объединила три государства, стала охотно заимствовать систему и продукты цивилизации Танского Китая, в частности, посылала в Китай монахов, чтобы те изучали последние тенденции буддизма. Кирпичные пагоды, вероятно, являются наследием тех обменов.

Недалеко от Силлыкса находится место, где стояла печь для обжига кирпича в китайском стиле. Она относится ко второй половине X века, т.е. к периоду Корё, примерно в то же время была возведена кирпичная пагода в Силлыкса. Можно представить, как китайские гончары, перебравшись через Западное море, прибыли в Корею, где возглавили сооружение пагоды, в котором им помогали гончары Корё.

Примечательно, что заимствованная из Китая печь для обжига кирпича привела к рождению корёского селадона, которым так восхищался посланник Сунского Китая Сюй Цзин. Печи для обжига кирпича в китайском стиле распространились в основном в провинции Кёнгидо. Со временем корёские гончары преобразовали их в печи корейского образца. Корейцы также отказались от китайского метода обжига в один приём при очень высокой температуре и перешли на обжиг в два этапа — бисквитный обжиг, а затем обжиг глазури, и новая технология разошлась по всей стране. Это позволило производить керамику в любом месте, где была глина, что в свою очередь привело к расцвету корёского селадона. Традиция производства керамики непрерывно продолжается, и даже сейчас в Ёчжу работает примерно 400 гончарных предприятий.

Ким Хак Сун поэт, литературный критик

Ан Хон Бом фотограф





Полный текст статьи «Ёчжу: «невидимая земля», доступная оку мудрости»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Весна, 2020)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.