Обзор творчества певца Rain

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Третья рубрика июня посвящена творчеству популярного певца, танцора и актёра по имени Чон Чжи Хун (정지훈), более известного как Rain или Пи (비). Артист добился невероятного успеха как в Корее, так и по всему миру, оставив огромный след в истории музыкального искусства и кинематографа. Успех к Rain пришёл не сразу. До своего дебюта в составе продюсерского агентства JYP Entertainment он выступал в составе группы Fan-Club (팬클럽) и даже выпустил два музыкальных альбома. К сожалению, группа не смогла добиться успеха. Тогда Rain было всего 16 лет. Это было очень тяжёлое для него время. Каждый день он был вынужден покупать лапшу быстрого приготовления, носить один и тот же спортивный костюм по причине отсутствия денег в семье. К счастью во время кастинга он приглянулся продюсеру Пак Чин Ёну (박진영) и тот принял решение взять его к себе в ученики. Подготовка к дебюту велась в течение двух долгих лет.

Наконец, в возрасте 20 лет Rain дебютирует на сцене с песней «Плохой парень» (나쁜 남자), прозвучавшей в начале рубрики. Этот трек вошёл в одноимённый студийный альбом, релиз которого состоялся в мае 2002 года. Слова и музыку написал главный продюсер компании Пак Чин Ён, по сей день радующий многими хитами. Помогал ему в этом глава агентства Big Hit Entertainment Пан Си Хёк (방시혁), продюсирующий группу BTS (방탄소년단). Песня была обречена на успех. Ритмы хип-хопа в сочетании с харизматичным голосом и мужественным образом Rain отлично дополняют друг друга. Выход песни «Плохой парень» можно считать отправной точкой певца на пути к успеху.

После головокружительного успеха Rain не останавливается на достигнутом. Уже на следующий год выходит второй студийный альбом артиста и называется он Rain 2. В него вошли тринадцать музыкальных дорожек с заглавным треком «Как укрыться от солнца» (태양을 피하는 방법). Это вторая композиция рубрики недели. Если первый альбом принёс артисту популярность, то вторая пластинка полностью раскрыла всё очарование певца. Заглавный трек нового альбома отличается несколько медленным ритмом, и это неспроста. Слова песни раскрывают чувства по отношению к прошлой любви. В песне проводится некая параллель между солнцем и ушедшей девушкой. Певец пытается всё забыть, но избежать лучей «солнца» попросту не реально.

В 2004 и 2006 годах Rain выпускает ещё два студийных альбома – «Идёт дождь» (It’s Raining) и «Мир дождя» (Rains’ World), а ещё через два года был представлен пятый студийный альбом «Рейнизм» (Reinism), в котором артист отразил свою философию и видение мира. Последний, шестой, студийный альбом певца получил название «Эффект дождя» (Rain Effect). В него вошли десять музыкальных дорожек с заглавным треком La Song, в котором с первых секунд особое внимание привлекает музыкальная вставка, свойственная ковбойским фильмам. Это третья композиция рубрики.

После выхода шестого студийного альбома Rain берёт долгий перерыв и возвращается через три года, представив один сингл и мини-альбом с заглавным треком Gang. Новый сингл от Rain получил название «Лучший подарок» (최고의 선물). Это баллада в стиле поп-музыки, написанная известным певцом PSY. Песня создана в форме послания, в котором певец признаётся в том, что его вторая половинка является главным подарком в жизни. Это четвертая песня рубрики. В заключение прозвучала музыкальная композиция «Стоит ли начать?» (시작할까, 나), исполненная вместе с участницей группы SISTAR (씨스타) Со Ю (소유). Это романтическая песня о любви, раскрывающая волнение и трепет в отношениях между парнем и девушкой.