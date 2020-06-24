Критика мемуаров Джона Болтона

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Администрация президента РК выступила с критикой в адрес мемуаров бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Как заявил 22 июня начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён, книга составлена на основе собственных стереотипов и предубеждений Болтона, искажает реальные факты и нарушает основные принципы дипломатии. Мемуары Болтона могут нанести серьёзный вред соблюдению достигнутых договорённостей, считает Чон Ый Ён. Он также добавил, что подобные неуместные действия могут препятствовать сохранению совместной стратегии южнокорейско-американского альянса и укреплению безопасности обеих стран. Представитель администрации выразил надежду на то, что правительство США предпримет соответствующие действия. Позиция официального Сеула доведена до сведения совета национальной безопасности США.

Мемуары бывшего советника президента США Джона Болтона поступили в продажу в онлайн и оффлайн-магазинах 23 июня, однако содержание мемуаров было раскрыто на пиратских интернет-ресурсах ещё до официального выхода. В работе Болтон описывает со своей точки зрения отношения между США и Китаем, переговоры США и КНДР о ядерном разоружении, а также закулисье дипломатической деятельности Вашингтона, эксцентричное поведение президента США Дональда Трампа и действия первых лиц и глав внешнеполитических ведомств других государств. Болтон пишет и об отношениях Вашингтона с Сеулом и Пхеньяном. По его словам, политика денуклеаризации Корейского полуострова была создана Сеулом, а трёхсторонний саммит организовывался лишь ради фотографии для президента РК Мун Чжэ Ина.

Чтобы не допустить влияние книги на предстоящие президентские выборы в США в ноябре этого года, Дональд Трамп уже прокомментировал опубликованные мемуары, назвав их лживыми, а самого Болтона – некомпетентным и эксцентричным. В целом, общественность соглашается с тем, что опубликованные мемуары не могут являться точным отражением действительности. Американский телеканал CNN назвал Джона Болтона оппортунистом и трусом, который мог поменять историю, но предпочёл поставить собственную выгоду выше интересов государства.