Автопроизводители РК увеличивают продажи в странах АСЕАН
2020-07-22 14:24:05
#Информация об исполнителях l 2020-07-20
Дата рождения: 28 марта 1980 г.
Рост: 173 см
Вес: 63 кг
Дебют: «Сказание о верной Чхун Хян» (춘향뎐), 2000 г.
Актёр Чо Сын У (조승우) родился 28 марта 1980 года в Сеуле. Окончил старшую школу искусств Кевон в провинции Кёнгидо, затем отделение театра и кино столичного университета Тангук.Дебютировал в 2000 году, исполнив главную роль в фильме «Сказание о верной Чхун Хян» (춘향뎐). За всю свою карьеру снялся в восемнадцати фильмах, включая такие известные работы как «Классика» (클래식), «Марафон» (말아톤), «Шулер» (타짜), «Убийство» (암살) и «Махинаторы» (내부자들). С 2012 года снимается в корейских сериалах. Наибольший успех получил сериал «Таинственный лес» (비밀의숲) телеканала tvN, в котором актёр исполнил роль прокурора Хван Си Мока. Показ первого сезона состоялся в 2017 году. Начало второго сезона запланировано на август 2020 года. Параллельно с этим Чо Сын У принимает участие в постановке мюзиклов, занимается музыкальным творчеством и написанием книг.
2020-07-22 14:24:05
2020-07-22 11:39:32
2020-07-20
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