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2020-07-22 14:24:05
#Мелодии Кореи l 2020-07-22
Народные песни острова Чечжудо развивались под влиянием музыки Сеула и провинции Кёнгидо, поэтому им характерны заводные, весёлые мелодии. Особую экзотичность островным песням придаёт ещё и диалект Чечжудо, который непривычному слушателю может сначала показаться и вовсе иностранным языком. Подробнее о народных песнях самого большого корейского острова вы узнаете в нашем выпуске.
Выпуск 473. Народные песни острова Чечжудо
* Песня «Ёнчжу сипкёнга» – Ансамбль «Таоль сори»
* Песня, исполнявшаяся во время покоса травы на острове Чечжудо – Ким Чжу Ок (вокал)
* Попурри из народных песен острова Чечжудо – Ансамбль «Торис»
2020-07-22 14:24:05
2020-07-22 11:39:32
2020-07-20
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