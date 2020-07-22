



Народные песни острова Чечжудо развивались под влиянием музыки Сеула и провинции Кёнгидо, поэтому им характерны заводные, весёлые мелодии. Особую экзотичность островным песням придаёт ещё и диалект Чечжудо, который непривычному слушателю может сначала показаться и вовсе иностранным языком. Подробнее о народных песнях самого большого корейского острова вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 473. Народные песни острова Чечжудо

* Песня «Ёнчжу сипкёнга» – Ансамбль «Таоль сори»

* Песня, исполнявшаяся во время покоса травы на острове Чечжудо – Ким Чжу Ок (вокал)

* Попурри из народных песен острова Чечжудо – Ансамбль «Торис»