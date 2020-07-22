ЖИЛЬЁ В КОРЕЕ: МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА 4

Ренессанс ханока





В силу непрактичности деревянной конструкции проживание в традиционных корейских домах было сопряжено с рядом неудобств, таких как проблемы с отоплением и проветриванием, тепло- и звукоизоляцией, а также безопасностью. Однако теперь, когда эти вопросы решены, модифицированные ханоки превратились в прекрасные пространства, пусть и необязательно предназначенные для жилья.





Деревня ханоков в Чончжу - популярная туристическая достопримечательность. Крыши более 600 стоящих рядом ханоков создают впечатляющее зрелище.

ⓒ imagetoday

Кластеры ханоков Переоценка ханоков началась с исторических центров городов, где градостроительство не затронуло кластеры традиционных домов. Самый примечательный из этих районов — Деревня ханоков Пукчхон в Сеуле. Этот кластер расположен недалеко от важных государственных объектов, включая президентскую резиденцию, и между двумя королевскими дворцами династии Чосон — Кёнбоккуном и Чхандоккуном, поэтому там было запрещено высотное строительство, что позволило району сохранить свой облик. Однако во второй половине 1980-х годов, с ослаблением ограничений, в Пукчхоне стали хаотично строить здания в три-четыре этажа. Но вслед за валютным кризисом 1997 года пузырь на рынке недвижимости лопнул, и стало понятно, что бессистемная сверхплотная застройка не принесёт выгоды ни хозяевам домов, ни горожанам. Позже власти Сеула разработали план развития Пукчхона, чтобы сохранить его как кластер ханоков. Районы массовой застройки ханоков располагались в исторических центрах городов, поэтому имели высокий коммерческий потенциал. Городские власти, осуществляя градостроительную деятельность, намеревались использовать их для привлечения туристов. Как следствие, обновлённые ханоки превратились в кафе, магазины, библиотеки, офисы районных управ, клиники и т.п. Теперь многие корейцы, живущие в современных жилых комплексах, с удовольствием проводят время в коммерческих заведениях, расположенных в ханоках.





1. Кафе-пекарня «Onion» на улице Кедонгиль (округ Чонно-гу, Сеул) занимает перестроенный ханок, в котором в период Чосон был околоток. Сидя за низкими столиками в открытом со всех сторон главном зале, посетители за чашкой чая могут насладиться прекрасным окрестным пейзажем. ⓒ Moon Ji-yeon

2. Галерея в столичном округе Чонно-гу. Всё больше старых ханоков перестраивают, чтобы превратить в культурные объекты, максимально сохраняющие атмосферу традиционных зданий. ⓒ gettyimages

3. Построенный в 1940-х гг. в районе Хехва-дон (Сеул), этот городской ханок был переделан под офис районной управы. Это первый в стране ханок, приспособленный под нужды администрации. ⓒ Park Young-chae

Экологичное жильё

Общество всё это время поддерживало политику сохранения традиционных ханоков по ряду причин. Горожане, уставшие от однообразия бетонных «джунглей» в виде многоквартирных высоток, начали искать альтернативу. Это совпало с возрастающим стремлением к качественной и здоровой жизни, в результате чего люди заново открыли для себя ханок как престижное жильё, обладающее внутренними достоинствами. За нынешним бумом ханока также стоит ставшее более осознанным отношение к проблемам экологии. По сравнению со зданиями из железобетона возведение и снос деревянных построек производит меньше выбросов двуокиси углерода и даёт гораздо меньше промышленных отходов. Иначе говоря, ханок получил высокую оценку как экологичное жильё. Значительное влияние оказала также прогрессирующая глобализация. Число иностранных туристов, едва достигавшее 1 млн. в год, после Олимпиады 1988 года стабильно росло и достигло нынешних 18 млн. в год. Выросло также количество корейцев, выезжающих за границу. С активизацией международных обменов возрос и интерес к самобытным городским ландшафтам, которые можно увидеть только в Корее. Конечно, туристы хотят везде пить кофе определённого вкуса и иметь возможность пользоваться кредиткой в любом уголке мира. Но в то же время они ищут новых впечатлений и видов, доступных только в этом месте.





Тёплый пол

Одна из главных особенностей ханока как жилища — это расположение и использование помещений, которые делятся на комнаты с ондолем и деревянную веранду «мару». Ондоль, исконный корейский способ отопления, можно назвать главным отличием ханока от традиционных жилищ в других странах. Под полом из каменных плит устроены дымоходы, и когда в очаге разводят огонь, горячий воздух проходит по ним, нагревая пол и воздух в комнате. Использование ондоля создало твёрдые, тёплые и чистые полы в традиционных ханоках и сыграло ключевую роль в формировании культуры домашнего быта корейцев. В наши дни корейцы по-прежнему, войдя в дом, первым делом снимают обувь и проходят в гостиную или в спальню в тапочках или босиком. Так живут и обитатели высотных многоквартирных домов, поскольку тёплые полы используют и в современном жилом строительстве. Иначе говоря, внутреннее пространство ханока как будто частично переместилось в современные квартиры.

Чон Бон Хи* профессор отделения архитектуры Сеульского национального университета





Полный текст статьи «Возможна ли община в городе?»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Весна, 2020)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.