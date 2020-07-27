Рэпер ZICO отправляется служить родине

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Рэпер и музыкальный продюсер У Чжи Хо (우지호), более известный как ZICO (지코), в ближайшее время приступит к исполнению альтернативной гражданской службы. В четверг, 30 июля, молодой человек отправится в учебный центр, где пройдёт четырёхнедельный курс молодого бойца, после чего продолжит службу в одном из гражданских учреждений. Напомним, ZICO дебютировал в 2011 году в составе группы Block B (블락비). В январе 2019 года певец не стал продлевать контракт агентством и основал собственную компанию KOZ Entertainment. Последний сольный альбом ZICO под названием Random Box вышел 1 июля 2020 года.