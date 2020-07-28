«Возвращение Супермена»: любимцы зрителей На Ын и Кон Ху возвращаются на экраны

В июне в РК улучшились условия торговли
2020-07-28 13:03:41
# Новости шоу-бизнеса l 2020-07-29
Дорогие друзья! Радостная новость для поклонников корейских развлекательных шоу, а именно «Возвращения Супермена»! Совсем скоро вы снова сможете полюбоваться на любимцев публики На Ын и Кон Ху на экранах ТВ: Пак Чу Хо объявил о том, что их семейство скоро приступит к съемкам нового эпизода «Возвращения Супермена». Что касается мира K-POP музыки, то можно сказать, что это лето оказалось богатым на релизы сольных артисток. Прошлая неделя порадовала нас очередным горячим релизом: певица Чон Со Ми, выпускница группы I.O.I, представила миру свой новый трек под названием «What You Waiting For». Не забудьте послушать очередной выпуск нашей рубрики, чтобы узнать все подробности!
2020-07-28 13:03:41
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