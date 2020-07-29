ИСТОРИИ РАЗДЕЛЁННОЙ СТРАНЫ

Арт-сад в Берлине: с мечтой о мире. Ч.1





Временный арт-сад в Берлине «Das dritte Land» («Третья природа») — это исполненное глубокого смысла место, где Германия и две Кореи могут вместе прочувствовать боль разделения и важность объединения. Три южнокорейских автора этого сада надеются, что отношения между Югом и Севером улучшатся и северокорейская сторона пришлёт растения и цветы, чтобы они смогли завершить свой проект.





Художники-инсталляторы Хан Сок Хён (слева) и Ким Сын Хве занимаются своим детищем — «Das dritte Land» («Третья природа»).

ⓒ Keum Art Projects

Недалеко от разрушенной Берлинской стены появился арт-сад с девизом: «В природе нет границ». Здесь посетители могут любоваться пейзажем с растениями и цветами со всего Корейского полуострова, словно между Югом и Севером нет разделяющих их границы. Атмосфера этого сада безмолвно призывает к миру и примирению.

Назвать сад «Третьей природой» придумала Ким Гым Хва*, куратор агентства планирования современного искусства в Берлине и менеджер этого проекта. Она позаимствовала эту идею у Джакопо Бонфадио, итальянского гуманиста и историка эпохи Ренессанса, который назвал сады, созданные человеком, «terza natura», т.е. «третьей природой», и считал их отдельным видом искусства.

— Люди стали создавать сады из тоски по природе и из желания добавить природе порядка, — говорит г-жа Ким. — Название этого сада отражает эту идею. Оно также призвано пробудить утопические представления о Корейском полуострове, чтобы посетители могли заглянуть за границы сегодняшней реальности разделения.

Центральный элемент арт-сада — макет горного хребта Пэктудэган, на создание которого авторов вдохновила картина «Гора Инвансан после дождя» художника Чон Сона (1676—1759; псевдоним Кёмчжэ).

Горная цепь Пэктудэган — это своего рода становой хребет Корейского полуострова. Она берёт начало на северной границе полуострова, на горе Пэктусан, проходит через горы Кымгансан и Сораксан и достигает горы Чирисан и южного побережья.

Сад, созданный в «Культурфорум» на Потсдамской площади, — это плод совместной трёхлетней работы куратора Ким Гым Хва и двух художников-инсталляторов — Хан Сок Хёна и Ким Сын Хве. Его открытие 23 мая 2019 года стало одним из многих мероприятий, приуроченных к 30-й годовщине падения Берлинской стены. Ким Гым Хва взяла на себя планирование и организацию, Хан Сок Хён отвечал за визуальную сторону, а Ким Сын Хве занимался растениями и цветами.

Хан Сок Хён всё это время изучал вопросы соединения современного искусства и его экологического воплощения, разрываясь между Берлином и Сеулом. Тогда как Ким Сын Хве фокусируется на социальных, урбано-архитектурных и экологических реалиях, возникших вокруг Берлинской стены до и после её падения. Он использует искусство как инструмент, делающий возможным общение между искусством и ландшафтом. Идея создать арт-сад впервые пришла в голову Хан Сок Хёна, когда он жил и работал в Доме художников «Бетания» в Берлине.

— Когда я впервые приехал в Берлин весной 2016 года, люди выглядели мирными и счастливыми. Я подумал, что объединение Германии принесло им ощущение стабильности и мира. Помню, что я был тронут до слёз, когда смотрел документальный фильм, в котором был запечатлён момент падения Берлинской стены. Я подумал, что две Германии смогли объединиться, потому что обе страны к этому стремились. Так и южнокорейцам и северокорейцам нужно чаще встречаться и общаться, вместо того чтобы ждать политических решений. И тут я вдруг осознал, что за последние 10-15 лет я сам ни с кем не разговаривал об объединении, и мне внезапно захотелось сделать проект, связанный с обеими Кореями.





Расцвела ветреница нарциссоцветковая, произрастающая на высокогорных участках к северу от центральной части Корейского полуострова.

ⓒ Keum Art Projects

Видение проекта

Хан Сок Хён считает, что географические особенности горного хребта Пэктудэган оказали большое влияние на культурную и эмоциональную гомогенность корейской нации. Хребет, который, будучи осью Корейского полуострова, соединяет Юг и Север, в то же время есть сокровищница биологического разнообразия. Художник говорит, что, обдумывая дизайн сада, он долго размышлял над тем, как визуально выразить этот символизм.

— Картина «Гора Инвансан после дождя» — это шедевр «пейзажа реального, подлинного вида», характерного для эпохи Чосон. Это произведение известно не только в обеих Кореях, но и за рубежом, и я полагаю, что в нём содержится культурная чувствительность Юга и Севера. Положив данный культурный бэкграунд в основу этого проекта, я попытался выразить красоту горных склонов, окутанных туманом после дождя, — объясняет г-н Хан.

Он размышлял и над тем, как можно при помощи садового искусства воспроизвести горы Корейского полуострова. В итоге художнику удалось добиться эффекта монохромного пейзажа при помощи устройства, создающего туман, и белых дикорастущих цветов у подножия чёрной скалы. Миниатюрная модель Пэктудэгана, сложенного из базальта и земли, как будто окутана туманом, что создаёт фантастическую атмосферу.

Ким Хак Сун журналист, приглашённый профессор отделения средств массовой информации Университета Корё





Полный текст статьи «Арт-сад в Берлине: с мечтой о мире»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Весна, 2020)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.