Блокировка Кэсона после возвращения беженца

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Решение о «полной блокировке» города Кэсона было принято после того, как там был обнаружен человек с подозрением на наличие вируса COVID-19. Как сообщили северокорейские СМИ, 24-летний Ким бежал на Юг три года назад, но 19 июля тайно вернулся на Север, перейдя межкорейскую границу. Ситуацию комментирует политический обозреватель Чхве Ён Иль.