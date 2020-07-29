Блокировка Кэсона после возвращения беженца

Динамика мировых цен на золото
2020-07-29
#Последние события на Корейском полуострове l 2020-07-30
Решение о «полной блокировке» города Кэсона было принято после того, как там был обнаружен человек с подозрением на наличие вируса COVID-19. Как сообщили северокорейские СМИ, 24-летний Ким бежал на Юг три года назад, но 19 июля тайно вернулся на Север, перейдя межкорейскую границу. Ситуацию комментирует политический обозреватель Чхве Ён Иль.
2020-07-29
2020-07-29
2020-07-29 16:32:08
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