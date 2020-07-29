Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Блокировка Кэсона после возвращения беженца

#Последние события на Корейском полуострове l 2020-07-30

На пути к воссоединению

ⓒ YONHAP News

Решение о «полной блокировке» города Кэсона было принято после того, как там был обнаружен человек с подозрением на наличие вируса COVID-19. Как сообщили северокорейские СМИ, 24-летний Ким бежал на Юг три года назад, но 19 июля тайно вернулся на Север, перейдя межкорейскую границу. Ситуацию комментирует политический обозреватель Чхве Ён Иль.

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >