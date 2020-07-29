Президент РК выступил за сохранение «зелёного пояса» Сеула

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Президент РК Мун Чжэ Ин выразил позицию о невозможности применения территорий «зелёного пояса» Сеула для строительства жилья. Об этом он заявил 20 июля во время еженедельной встречи с премьер-министром страны Чон Сэ Гюном. Под «зелёным поясом» подразумевается выделенная зона вокруг Сеула, не подлежащая эксплуатации ради сохранения окружающей среды. Разговоры об использовании «зелёного пояса» для строительства государственного жилья начались после того, как 2 июля президент Мун Чжэ Ин попросил министра сухопутных территорий и транспорта Ким Хён Ми найти способ для увеличения количества жилья в целях борьбы с проблемой роста цен на недвижимость. Все предыдущие меры не дали ожидаемых результатов, а некоторые из них, наоборот, вызвали ещё больший рост цен. Так, повышение минимального размера оплаты труда лишь подстегнуло рынок недвижимости, сделав классовые различия только ощутимее. Всё это вызывает социальное угнетение, так как многие жители РК никогда не смогут накопить на собственное жильё.

Противники застройки «зелёного пояса» приводят в качестве доводов ограниченные возможности этой меры и возможный рост спекуляции недвижимостью. Предложенные меры вызвали споры среди высокопоставленных лиц в правительстве РК, а также среди оппозиции. Эксперты говорят о необходимости комплексного подхода в решении проблемы, который может включать смягчение регламента повторного строительства и повышение плотности застроек, а также максимальную эксплуатацию государственных территорий.