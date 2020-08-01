Экспертная группа ВТО рассмотрит иск РК к Японии

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Всемирная торговая организация (ВТО) утвердила формирование третейской группы экспертов для рассмотрения вопроса о правомерности введённых Японией мер по ограничению экспорта. Об этом объявило министерство торговли, промышленности и энергетики РК по итогам очередного заседания органа ВТО по урегулированию споров, состоявшегося 29 июля в Женеве. Выступая на заседании, южнокорейская сторона мотивировала свой запрос экономическим ущербом, который терпит РК вследствие экспортных ограничений со стороны Японии. Меры японского правительства нарушают глобальную систему поставок и имеют политическую подоплёку, что запрещено соглашением ВТО, заявили представители РК.

В первую очередь речь идёт об ограничительных мерах на три вида материалов - фторид водорода, фоторезисты и фторированные полиимиды. Эти материалы используются преимущественно для изготовления полупроводников и дисплеев не только в РК, но и во всём мире. По убеждению южнокорейской делегации, меры Токио создают лишь ненужную задержку поставок и повышают стоимость продукции. В июне вопрос о создании третейской группы экспертов уже обсуждался на заседании ОРС, однако запрос был отклонён из-за протеста Японии. Тем не менее, по правилам ВТО экспертная группа может быть сформирована автоматически на втором заседании органа, если другие участники заседания не проголосуют единогласно против.

Теперь, когда создание третейской группы утверждено, начнётся процесс отбора трёх её членов. Старший член группы должен быть согласован истцом и ответчиком. Как правило, на рассмотрение иска уходит от 10 до 13 месяцев с момента создания экспертной комиссии. В случае несогласия с решением комиссии каждая из сторон может подать апелляцию. Токио уже выразил сожаление по поводу создания третейской группы, однако заявил, что готов доказать обоснованность наложенных экспортных ограничений.