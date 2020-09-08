Всё по новой (1) 화 풀어라

Диалог недели

송다희(Сон Да Хи)：미안해, 오빠. 아깐 진짜 어쩔 수가 없었어.

Извини, в тот момент у меня не было выбора.

알잖아. 우리 다음 달에 정직원 전환 있는 거.

Ты же знаешь, в следующем месяце у нас намечен перевод временных работников в штат.

아니, 나라 구하는 일 하는 건 아닌데.

Нет, конечно, я не занята спасением страны, но...

진짜 미안해. 화 풀어라, 어?

Я искренне извиняюсь. Ну, не злись, пожалуйста.

화 풀고 내일 샵에서 봐 알았지? 잘 자, 새 신랑.

Перестань сердиться, увидимся завтра в салоне, хорошо?

Спокойной ночи, мой жених.





Фраза недели

화 풀어라

[Хва-пхурора]

Не злись





Грамматика

화 풀어라 переводится как, «не злись». 화 – существительное, которое означает «злость» или «гнев». Далее 풀어라 – это от глагола 풀다, который означает «развязать», «снять», «разрешить». По корейскому словарю глагол 풀다 имеет три значения. Первое, вернуть назад или распутать какой-то узел. Второе, рассказать о мысли либо сказках. Третье, смягчить или справиться с чувствами. К сегодняшней фразе более подходит третий вариант – смягчить или справиться с чувствами. Дальше данный глагол используется в форме повелительного наклонения и разговорной речи. Используя данной фразой, говорящий просит собеседника, чтобы он перестал обижаться на говорящего и помириться.





Внимание

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 화 풀어요, 화 푸세요

☞ в форме официально-вежливого стиля речи : 화 푸십시오



